Жителям столицы рассказали об онлайн-сервисе для бизнесменов "Интерактивный помощник"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
С момента запуска онлайн-сервиса "Интерактивный помощник" столичные предприниматели воспользовались им более четырех тысяч раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сервис может подбирать бесплатные образовательные программы для тех, кто хочет получать новые знания в сфере бизнеса, информировать о субсидиях, о возможностях льготной аренды в Москве, а также о том, как получить консультации по имущественным и правовым вопросам. Одним из самых популярных запросов является возврат налогов самозанятым и индивидуальным предпринимателям за 2019 год.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что сервис, который уже является востребованным у малого бизнеса, запустили в сентябре этого года.
"Интерактивный помощник" работает по принципу навигатора: он адресно подбирает меры поддержки с учетом сферы и специфики предпринимательской деятельности. Мы продолжаем работать над его усовершенствованием с учетом запросов и обратной связи, которую мы получаем от предпринимателей", – рассказал Фурсин.
В настоящее время инструмент работает в тестовом режиме. Его создали на базе mbm.mos — государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы".
Зарегистрироваться в программе можно на сайте mbm.mos.ru. Там необходимо завести личный кабинет и указать статус и индивидуальный номер налогоплательщика. "Интерактивный помощник" проанализирует полученную информацию и проведет проверку по направлениям "Обучение", "Меры поддержки" и "Онлайн-продукты".
Всего предприниматели в столице могут пользоваться более 20 онлайн-сервисами проекта "Малый бизнес Москвы". Им с начала 2020 года уже воспользовались более 30 тысяч раз.
Кроме того, проект предусматривает консультационную поддержку. Узнать подробности программы можно на сайте или по телефону +7 (495) 225-14-14.
Ранее в Москве запустили сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Все доступные обращения разделены по темам. Предусмотрены имущественно-земельные отношения, торги, промышленность, особые экономические зоны и налоги. Запросы будут направлять к профильным специалистам.
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