Московские предприниматели получили более 17 млрд руб поддержки в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При гарантийной поддержке в 2020 году столичные предприниматели получили от банков свыше 17 миллиардов рублей. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Благодаря данной мере они смогли во время пандемии сохранить рабочие места, а в отдельно взятых областях промышленности даже удалось расширить производство", – написал он.

Мэр столицы пояснил, что 70% займа в таких случаях покрывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем перед банком. По его мнению, без такой поддержки многие предприниматели не могут взять кредит.

"Основная часть обратившихся в фонд за помощью – представители малого бизнеса. С ноября ей могут воспользоваться и предприятия, занимающиеся реализацией подакцизного товара", – добавил мэр.

В августе Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – это основа экономики Москвы.

В период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам.