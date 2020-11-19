Московские предприниматели получили более 17 млрд руб поддержки в 2020 году

14:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
При гарантийной поддержке в 2020 году столичные предприниматели получили от банков свыше 17 миллиардов рублей. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".
"Благодаря данной мере они смогли во время пандемии сохранить рабочие места, а в отдельно взятых областях промышленности даже удалось расширить производство", – написал он.
Мэр столицы пояснил, что 70% займа в таких случаях покрывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем перед банком. По его мнению, без такой поддержки многие предприниматели не могут взять кредит.
"Основная часть обратившихся в фонд за помощью – представители малого бизнеса. С ноября ей могут воспользоваться и предприятия, занимающиеся реализацией подакцизного товара", – добавил мэр.
В августе Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – это основа экономики Москвы.
В период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам.
"Жизнь в большом городе": поддержка бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: