Арендные каникулы оформили 2,3 тыс предпринимателей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице 2,3 тысячи предпринимателей оформили арендные каникулы на городскую недвижимость на четыре месяца. Сделать это стало возможным в рамках антикризисной поддержки бизнеса. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, предпринимателям удалось сэкономить 2,36 миллиарда рублей.

"Наибольший объем поддержки уже реализовали предприятия торговли – они получили освобождение от арендных платежей на сумму 282,46 миллиона рублей, на втором месте сфера бытовых услуг – 274,82 миллиона рублей, на третьем – отели, для них общая сумма освобождения от арендных платежей составила 215,47 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что оформить арендные каникулы возможно до конца года, мера рассчитана почти на 11 тысяч предпринимателей. На эти цели город направит 6,5 миллиарда рублей.

Сделать это могут предприятия в сферах культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг.

12 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. По его словам, эта мера коснется компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, а также в области организации конференций и выставок.

В августе Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП.