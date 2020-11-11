19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы планируют обсудить дополнительные меры поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.
Сергей Собянин отметил, что предприятия общественного питания, гостиницы и торговые центры понесли серьезные потери из-за пандемии.
"В сравнении с прошлым годом объем торговли и услуг снизился на 3–3,5%. А в некоторых секторах потери куда больше – это розничная торговля, общепит, гостиницы, торговые центры. Мы вводили серьезные меры поддержки в предыдущие периоды, будем думать, как сейчас поддержать бизнес", – заявил мэр в интервью Первому каналу.
Ранее градоначальник выразил надежду, что столичная экономика нормализуется к концу 2021 года. При этом Собянин отметил, что начало следующего года будет тяжелее, чем начало 2020-го.
Также мэр предположил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется в столице через 2–3 недели. Он подчеркнул, что власти Москвы рассчитывают на то, что осеннее обострение коронавируса, которое происходит сейчас, будет последним.
В Москве из-за нестабильной ситуацией с COVID-19 усилили ограничения
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