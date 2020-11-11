Власти Москвы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти не планируют менять стратегию развития Москвы из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Мэр отметил, что на экономику города также влияют сценарии, которые складываются в России и других странах. По его словам, что в структуре Москвы все сектора представлены примерно одинаково и не зависят от чего-то одного.

"У нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Это проходящая история – все эти пандемии, эпидемии, это история даже не лет, а месяцев", – отметил мэр.

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что гостиничный бизнес столицы потерял 60% клиентов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, пострадал и туристический сектор. Во время форума мэр также сообщил, что в Москве снизился на 3% объем торговли.

Сергей Собянин выразил надежду, что столичная экономика нормализуется к концу 2021 года.

Ранее он говорил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла бюджету Москвы огромный ущерб. Мэр подчеркнул, что более 700 миллиардов рублей заимствований заложили в проекте бюджета города на 3 года из-за ущерба.