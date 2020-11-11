Власти Москвы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за коронавируса

14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные власти не планируют менять стратегию развития Москвы из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Мэр отметил, что на экономику города также влияют сценарии, которые складываются в России и других странах. По его словам, что в структуре Москвы все сектора представлены примерно одинаково и не зависят от чего-то одного.
"У нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Это проходящая история – все эти пандемии, эпидемии, это история даже не лет, а месяцев", – отметил мэр.
Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что гостиничный бизнес столицы потерял 60% клиентов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, пострадал и туристический сектор. Во время форума мэр также сообщил, что в Москве снизился на 3% объем торговли.
Сергей Собянин выразил надежду, что столичная экономика нормализуется к концу 2021 года.
Ранее он говорил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла бюджету Москвы огромный ущерб. Мэр подчеркнул, что более 700 миллиардов рублей заимствований заложили в проекте бюджета города на 3 года из-за ущерба.
В Москве в связи с нестабильностью ситуации с COVID-19 усилили ограничения
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