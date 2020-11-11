Собянин выразил надежду, что экономика Москвы нормализуется к концу 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин выразил надежду, что столичная экономика нормализуется к концу 2021 года.

"2021 год будет тяжелым, на мой взгляд. Может, даже начало года будет тяжелее 2020 года. Но на конец года мы выйдем на приличные параметры, на нормальную экономику: и мировую, и страны, и города", – заявил Собянин на планерном заседании форума "Сильные идеи нового времени".

Ранее сообщалось, что власти Москвы могут принять новые меры поддержки бизнеса. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что в случае необходимости этот вопрос будет рассмотрен.

Он отмечал, что в проекте бюджета на 2021 год заложены резервные средства. Также Ефимов подчеркивал, что уже принятые решения по поддержке бизнеса помогли многим предпринимателям восстановиться до докризисных показателей.