Федеральные музеи в Москве приостановят проведение выставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Федеральные музеи и музеи-заповедники Москвы не будут проводить выставки до 15 января 2021 года. Соответствующий приказ выпустило министерство культуры РФ.
Запрет начнет действовать с 13 ноября. Он будет распространяться на такие формы работы музея, как проведение выставок, групповых экскурсий и других зрелищных, культурных, просветительских и иного рода мероприятий.
Также руководителям театров, филармоний, концертных залов и других подобных организаций предписали сократить продажи билетов. Таким образом их обязали обеспечить распоряжение о максимальной заполняемости места проведения мероприятий на 25%. Данное условие также будет действовать с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.
10 ноября в Москве усилили ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. В комплекс мероприятий вошло условие работы театров, кинотеатров и концертных залов. Отмечалось, что заполняемость зала не должна превышать 25% от общей вместимости.
Днем ранее на две недели из-за коронавируса закрылся Московский театр юного зрителя. Данное ограничение принято самим культурным учреждением и будет действовать до 21 ноября.
Также до 16 ноября не работает московская "Школа современной пьесы". Они закрылись из-за того, что среди сотрудников культурного учреждения существует угроза распространения коронавируса.
Москвичи стоят в очереди за билетами на самую новогоднюю постановку Большого театра
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