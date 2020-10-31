ОАТИ проверило соблюдение антиковидных мер в театре "Современник"

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Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) проверило соблюдение мер профилактики коронавируса театр "Современник". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня ОАТИ было проведено обследование московского театра "Современник" на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима и мер социального дистанцирования согласно указу мэра Москвы", – заявили в пресс-службе организации.

По словам главного инспектора ОАТИ Андрея Поплавского, существенных нарушений выявлено не было. Если их найдут при повторной проверке, то организации может грозить штраф на сумму до 300 тысяч рублей.

Ранее в субботу, 31 октября, стало известно, что аналогичное взыскание могут наложить на ресторан "Времена Года" в Парке Горького. В заведении не соблюдали масочно-перчаточный режим, отсутствовала разметка о социальной дистанции.

