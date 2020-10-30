Госинспекция по недвижимости выявила нарушения антиковидных мер в БЦ "Башня Федерация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике распространения коронавируса в бизнес-центре "Башня Федерация". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сотрудники Госинспекции выявили, что в бизнес-центре не носят маски и перчатки. Кроме того, там нарушили требование указа мэра Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, на сегодняшний день ведомство провело уже более 150 тысяч контрольных рейдов. Специалист назвал хорошим показателем выявление нарушений только у 1,8% организаций.

Результаты проверок передают в Роспотребнадзор и Объединение административно-технических инспекций. Организациям-нарушителям грозит штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

С начала осени 2020 года в Москве оштрафовали свыше 66 тысяч нарушителей масочного режима. Такие данные привел начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Также стало известно, что Роспотребнадзор планирует усилить проверки и надзорные мероприятия по соблюдению антикоронавирусных мер. Деятельность ведомства в данном направлении регламентируется постановлением главного санитарного врача столицы.

