Госинспекция по недвижимости выявила нарушения антиковидных мер в БЦ "Башня Федерация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичная Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике распространения коронавируса в бизнес-центре "Башня Федерация". Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Сотрудники Госинспекции выявили, что в бизнес-центре не носят маски и перчатки. Кроме того, там нарушили требование указа мэра Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.
Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, на сегодняшний день ведомство провело уже более 150 тысяч контрольных рейдов. Специалист назвал хорошим показателем выявление нарушений только у 1,8% организаций.
Результаты проверок передают в Роспотребнадзор и Объединение административно-технических инспекций. Организациям-нарушителям грозит штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.
С начала осени 2020 года в Москве оштрафовали свыше 66 тысяч нарушителей масочного режима. Такие данные привел начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
Также стало известно, что Роспотребнадзор планирует усилить проверки и надзорные мероприятия по соблюдению антикоронавирусных мер. Деятельность ведомства в данном направлении регламентируется постановлением главного санитарного врача столицы.
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