Соблюдение мер профилактики COVID-19 проверили в магазине "Подружка" на юге Москвы

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Сотрудники Роспотребнадзора проверили на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19 магазин косметики и парфюмерии "Подружка" на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по городу Елену Калугину.

Установлено, что в магазине на улице Орджоникидзе, дом 11 организован входной контроль, все сотрудники и посетители находятся в масках и перчатках, имеются кожные антисептики, проводится дезинфекция поверхностей и имеется устройство для обеззараживания воздуха.

В магазине также организована звуковая аудиореклама о необходимости использования средств индивидуальной защиты. В помещениях имеется запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок и перчаток, отметила специалист.

По ее словам, оснований для возбуждения дела об административном правонарушении нет.

Ранее сообщалось, что нарушения мер профилактики коронавируса выявили в магазине "Спортмастер" в ТРЦ "Город" на Рязанском проспекте. Там отсутствовали дезинфицирующие средства и оборудование для обеззараживания воздуха.

На площади более 900 квадратных метров обработка поверхностей производилась с помощью парфюмерно-косметических средств. Магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

До этого нарушения мер по профилактике COVID-19 выявили в бизнес-центре "Башня на Набережной" по адресу Пресненская набережная, дом 10. В здании не соблюдался масочно-перчаточный режим.