Магазин "Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения антиковидных мер

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Нарушения мер профилактики коронавируса выявлены в магазине "Спортмастер" в ТРЦ "Город" на Рязанском проспекте, сообщил ведущий специалист – эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

По его словам, в ходе осмотра установлено отсутствие дезинфицирующих средств и оборудования для обеззараживания воздуха. На площади более 900 квадратных метров обработка поверхностей производилась с помощью парфюмерно-косметических средств.

За данные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, уточнил Ядыкин.

Ранее нарушения мер по профилактике COVID-19 выявили в бизнес-центре "Башня на Набережной" по адресу Пресненская набережная, дом 10. В здании не соблюдался масочно-перчаточный режим.

Информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор для дальнейшего принятия соответствующих мер в отношении бизнес-центра