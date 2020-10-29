Специалисты выявили нарушения по профилактике COVID-19 в БЦ "Башня на Набережной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила нарушения мер по профилактике COVID-19 в бизнес-центре "Башня на Набережной". Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Бизнес-центр расположен по адресу Пресненская набережная, дом 10. В ведомстве рассказали, что в здании не соблюдался масочно-перчаточный режим. Информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор для дальнейшего принятия соответствующих мер в отношении бизнес-центра, уточнили в пресс-службе.

Всего к настоящему времени сотрудники Госинспекции провели свыше 151 тысячи мероприятий, в ходе которых нарушения были выявлены у 2 674 организаций. Начальник ведомства Владислав Овчинский подчеркнул, что нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Ранее Госинспекция по недвижимости Москвы выявила нарушения по профилактике COVID-19 в бизнес-центре "Серпуховской двор". В ходе проведенной проверки в здании во 2-м Рощинском проезде, доме 8, установили несоблюдение масочно-перчаточного режима. Там отсутствовала разметка социальной дистанции, было нарушено требование о переводе 30% сотрудников на удаленку.