Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах "Звездочка", "Бульвар" и "Филион" на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Станислава Зинюшина.

Рейды в четверг, 29 октября, провели сотрудники ОАТИ совместно с полицией. В отношении 64 нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 3.18.1 КоАП.

За данные нарушения предусмотрен административный штраф в размере 4 тысяч рублей.

Накануне более 35 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на северо-востоке Москвы. Сотрудники ОАТИ совместно с полицией провели мониторинг ТЦ "Александр Лэнд", ТВК "Миллион мелочей" и ТЦ "Гран плюс" .