Более 35 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на северо-востоке Москвы

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В столичных торговых центрах на северо-востоке города выявили более 35 нарушителей масочного режима. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

Он отметил, что сотрудники ОАТИ совместно с полицией в среду, 28 октября, проводили мониторинг ТЦ "Александр Лэнд", ТВК "Миллион мелочей" и ТЦ "Гран плюс" на предмет соблюдения масочного режима.

"По итогам обследования составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, предусматривающих штрафные санкции в соответствии с частью 2 статьи 3.18.1 КоАП в размере 4 тысяч рублей", – высказался Каюмов.

Ранее стало известно, что более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в бизнес-центрах "Рязанский", "Хамелеон", "Золотое кольцо" и "Южный порт" на юго-востоке столицы.

Также более 35 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале в ходе рейда в понедельник, 26 октября. Составлено 37 протоколов.

