Более 35 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичных торговых центрах на северо-востоке города выявили более 35 нарушителей масочного режима. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.
Он отметил, что сотрудники ОАТИ совместно с полицией в среду, 28 октября, проводили мониторинг ТЦ "Александр Лэнд", ТВК "Миллион мелочей" и ТЦ "Гран плюс" на предмет соблюдения масочного режима.
"По итогам обследования составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, предусматривающих штрафные санкции в соответствии с частью 2 статьи 3.18.1 КоАП в размере 4 тысяч рублей", – высказался Каюмов.
Ранее стало известно, что более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в бизнес-центрах "Рязанский", "Хамелеон", "Золотое кольцо" и "Южный порт" на юго-востоке столицы.
Также более 35 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале в ходе рейда в понедельник, 26 октября. Составлено 37 протоколов.
ТЦ на Цветном бульваре проверили на соблюдение масочного режима
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: