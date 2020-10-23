Более 80 посетителей без масок и перчаток оштрафовали в ТЦ на западе Москвы

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Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейды в торгово-развлекательных центрах на западе Москвы, в которых выявили нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщает ТАСС.

Проверки прошли в торгово-развлекательных центрах "Фестиваль" и "Океания", а также торговом центре "Кунцево Плаза".

"В результате рейда выявлено 84 нарушителя перчаточно-масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса Москвы об административных нарушениях", – сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Новиков.

Всем, на кого были составлены протоколы, грозят штрафы в размере 4 тысяч рублей.

На сегодняшний день около 12 тысяч юридических лиц в Москве привлекли к ответственности за несоблюдение эпидемиологических требований в связи с коронавирусом. Как следствие, приостановлена работа 160 столичных организаций.

