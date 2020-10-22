В Московском театре оперетты обнаружили нарушения антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"

Специалисты проверили Московский государственный академический театр оперетты на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. В ходе рейда были выявлены нарушения, сообщила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.

"В помещении, где готовились дезинфицирующие средства, выявлены нарушения, также не представлены журналы по обработке контактных поверхностей. В соответствии с КоАП РФ за данные нарушения юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности", – сообщила она.

Чердакова добавила, что перчаточно-масочный режим в театре не нарушается, также соблюдаются нормы социального дистанцирования.

Ранее нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили в бизнес-центре "Солид-Кама". В частности, в нем зафиксировали нарушение перчаточного режима. Информацию о несоблюдении санитарных правил передали в Роспотребнадзор.