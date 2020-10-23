Работу около 160 организаций приостановили в Москве с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 12 тысяч юридических лиц в Москве привлекли к ответственности за несоблюдение эпидемиологических требований в связи с коронавирусом. Об этом сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, приостановлена деятельность более 160 организаций.

"Другое требование контроля – это соблюдение юридическими лицами санитарных требований. Уполномоченные органы осуществляют рейды в первую очередь в тех местах, где наиболее часто появляются граждане", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Студию маникюра Лены Лениной" могут закрыть за нарушения антиковидных мер. В заведении был нарушен дезинфекционный режим, имелись два бактерицидных облучателя, которые не рассчитаны на площадь салона в 60 квадратных метров, дезинфекция воздуха проводилась не в полном объеме. За данные нарушения салону грозит штраф до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.