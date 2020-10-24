Посетителей московских ТРЦ оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

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Инспекторы ОАТИ провели проверки в столичных торговых центрах "Гагаринский", "РИО" и "Мега". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Романа Мешкова.

По итогам рейдов 63 посетителям ТРК был выписан штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты.

"В отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы 4 тысячи рублей", – пояснил Мешков.

Ранее клуб "Адреналин Стадиум" опечатали в Москве за нарушение антиковидных мер. В ходе одного из концертов на данной площадке был выявлен ряд нарушений: посетители были без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию.