Клуб "Адреналин Стадиум" опечатали за нарушения антиковидных мер

Фото: vk.com/adrenaline_stadium

Московский клуб "Адреналин Стадиум" на севере столицы опечатали за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный специалист – эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин.

По словам эксперта, УВД по району Сокол передало информацию о нарушениях в управление Роспотребнадзора по САО.

"В ходе одного из концертов на данной площадке был выявлен ряд нарушений: посетители были без масок и перчаток, то есть отсутствовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию", – рассказал Максимкин.

Специалист также обратил внимание на отсутствие социальной разметки и частичное отсутствие антисептиков. Помимо этого, вентиляция в клубе не соответствовала санитарным нормам и правилам.

Материалы дела о нарушении санитарной безопасности в клубе "Адреналин Стадиум" переданы в суд. Учреждению грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также ограничение деятельности на срок до 90 дней.

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) ранее выявили нарушения антикоронавирусных мер в трех торгово-развлекательных центрах на западе Москвы. Протоколы составлены в отношении 86 нарушителей.

