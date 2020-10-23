Компанию "ВЭБ-лизинг" могут оштрафовать за нарушение указа об удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Организацию "ВЭБ-лизинг" могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение требования о переводе на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Дмитрий Комаров.
"Сегодня в инспекцию была приглашена компания "ВЭБ-лизинг" за несвоевременное предоставление списков граждан, направленных на удаленную работу", – обратил внимание главный инспектор ОАТИ.
Как уточнили в Оперштабе города, штраф за нарушение предусмотрен по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Известно, что с 1 октября все компании в столице должны были перевести на дистанционную работу не меньше трети сотрудников. Исключение действует только для тех, кто должен присутствовать на месте из-за специфики работы.
Ранее Сергей Собянин говорил, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
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