Роспотребнадзор усилит контрольно-надзорные мероприятия на столичных объектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Контрольно-надзорные мероприятия на столичных объектах будут усилены, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Это связано со вступлением в силу постановления главного государственного санитарного врача РФ "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок по соблюдению антиковидных мер сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в 79% случаев. Предписания не соблюдались вовсе или частично в театрах, кинотеатрах и торговых центрах Москвы.

С мая работники ведомства в столице выписали штрафов на сумму 29 миллиона рублей за нарушения мер профилактики COVID-19. Проверки и профилактические рейды в городе продолжаются.