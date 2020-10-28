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Город

13:36

Роспотребнадзор назвал объем штрафов за нарушения мер профилактики COVID-19

город

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Роспотребнадзор по столице выписал штрафов на сумму 29 миллиона рублей за нарушения мер профилактики COVID-19. Статистика приводится за период с мая 2020 года, сообщает Агентство "Москва".

"На сегодняшний момент у нас штрафных санкций по всем проверкам, которые мы проводили с мая, – это около 29 миллионов рублей. 235 объектов у нас в судах на закрытие, 98 объектов – на опечатание", – рассказала глава управления ведомства по Москве Елена Андреева.

По словам специалиста, в городе продолжатся проверки и профилактические рейды. Андреева подчеркнула, что стабилизация ситуации позволит избежать жестких ограничительных мер в городе.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве назвала уже реализуемые в городе ограничительные меры обоснованными. В частности, Андреева высоко оценила идею разведения старших и младших школьников.

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