Спортивный клуб "Северо-запад" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спортивному клубу "Северо-запад" грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических мер в связи с пандемией коронавируса. Сотрудники Роспотребнадзора выявили в учреждении соответствующие нарушения, рассказал главный специалист – эксперт столичного управления ведомства Шамиль Мустафаев.

Он подчеркнул, что в настоящее время Роспотребнадзор регулярно проводит проверки в местах массового пребывания людей.

"В ходе обследования выявлены нарушения действующего санитарного законодательства, в частности не соблюдается социальное дистанцирование, не проводится контроль температуры посетителей, также было установлено, что в местах общего пользования отсутствуют антисептики для рук, не проводится дезинфекция контактных поверхностей в тренажерном зале и в кардиозале", – приводит Агентство "Москва" слова Мустафаева.

Эксперт добавил, что в спортивном заведении также отсутствовал пятидневный запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Сообщается, что в связи с выявленными нарушениями специалистами возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП. Меру пресечения определит суд.

Ранее парикмахерскую на северо-востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер против распространения новой коронавирусной инфекции.

В заведении не был организован входной фильтр с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и посетителей, также отсутствовали бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

