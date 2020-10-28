Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в 79% ТЦ и кинотеатров Москвы

18:37
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В ходе проверок по соблюдению антиковидных мер сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в 79% случаев. Предписания не соблюдались вовсе или частично в театрах, кинотеатрах и торговых центрах Москвы.
"Всего было проведено более 1,6 тысячи проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев. По результатам всех мероприятий и проверок общая сумма наложенных штрафов составила около 29 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что работники ведомства в столице выписали штрафов на сумму 29 миллиона рублей за нарушения мер профилактики COVID-19. Статистика приводится за период с мая 2020 года. В городе продолжатся проверки и профилактические рейды. Стабилизация ситуации позволит избежать жестких ограничительных мер в городе.
Накануне в столичных торговых центрах на северо-востоке города выявили более 35 нарушителей масочного режима. Мониторинг проводили сотрудники ОАТИ совместно с полицией.
При этом глава управления Роспотребнадзора по Москве назвала уже реализуемые в городе ограничительные меры обоснованными. В частности, Андреева высоко оценила идею разведения старших и младших школьников.
Обязательный масочный режим начал действовать в России
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