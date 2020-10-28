Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в "Экспострое на Нахимовском"

16:41
Фото: instagram.com/expostroy
Сотрудники Роспотребнадзора проверили соблюдение мер безопасности по коронавирусу в центре дизайна и интерьера "Экспострой на Нахимовском". Об этом рассказал главный специалист – эксперт столичного управления ведомства Даниил Кобразов.
"По результатам обследования было установлено, что управляющая компания данного центра в целом соблюдает требования санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавирусной инфекции", – рассказал Кобразов.
Он добавил, что незначительные нарушения были обнаружены в области применения оборудования для обеззараживания воздуха.
Решение о применении административных мер в отношении руководства центра будет принято позднее, заключил Кобразов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по столице выписал штрафов на сумму 29 миллиона рублей за нарушения мер профилактики COVID-19. Статистика приводится за период с мая 2020 года. В городе продолжатся проверки и профилактические рейды. Стабилизация ситуации позволит избежать жестких ограничительных мер в городе.
В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в вузах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: