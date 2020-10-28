Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в "Экспострое на Нахимовском"

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Сотрудники Роспотребнадзора проверили соблюдение мер безопасности по коронавирусу в центре дизайна и интерьера "Экспострой на Нахимовском". Об этом рассказал главный специалист – эксперт столичного управления ведомства Даниил Кобразов.

"По результатам обследования было установлено, что управляющая компания данного центра в целом соблюдает требования санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавирусной инфекции", – рассказал Кобразов.

Он добавил, что незначительные нарушения были обнаружены в области применения оборудования для обеззараживания воздуха.

Решение о применении административных мер в отношении руководства центра будет принято позднее, заключил Кобразов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по столице выписал штрафов на сумму 29 миллиона рублей за нарушения мер профилактики COVID-19. Статистика приводится за период с мая 2020 года. В городе продолжатся проверки и профилактические рейды. Стабилизация ситуации позволит избежать жестких ограничительных мер в городе.

