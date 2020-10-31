Ресторан в Парке Горького оштрафуют за нарушения антиковидных мер

Ресторану "Времена Года" в Парке Горького грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Олег Петренко.

По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с сотрудниками МВД провели проверку в столичных парках.

"В ходе проведенного обследования выявлены нарушения в ресторане "Времена года", расположенном на территории Парка Горького. В частности, нарушения включают отсутствие социальной разметки, отсутствие перчаток и масок у сотрудников данного ресторана", – сообщил Петренко.

Он отметил, что рейды прошли в Парке Горького, Сокольниках и Парке "Музеон".

В столице действует масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах необходимо носить маски, респираторы и перчатки.

Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения COVID-19. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Кроме того, свыше 66 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима с начала осени. Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что большинство горожан ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.

Ранее столичная Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике распространения коронавируса в бизнес-центре "Башня Федерация". Установлено, что там не носят маски и перчатки. Кроме того, в БЦ нарушили требование указа мэра Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.