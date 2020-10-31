Ресторан в Парке Горького оштрафуют за нарушения антиковидных мер

Фото: park-gorkogo.com
Ресторану "Времена Года" в Парке Горького грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Олег Петренко.
По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с сотрудниками МВД провели проверку в столичных парках.
"В ходе проведенного обследования выявлены нарушения в ресторане "Времена года", расположенном на территории Парка Горького. В частности, нарушения включают отсутствие социальной разметки, отсутствие перчаток и масок у сотрудников данного ресторана", – сообщил Петренко.
Он отметил, что рейды прошли в Парке Горького, Сокольниках и Парке "Музеон".
В столице действует масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах необходимо носить маски, респираторы и перчатки.
Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения COVID-19. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.
Кроме того, свыше 66 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима с начала осени. Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что большинство горожан ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.
Ранее столичная Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике распространения коронавируса в бизнес-центре "Башня Федерация". Установлено, что там не носят маски и перчатки. Кроме того, в БЦ нарушили требование указа мэра Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: