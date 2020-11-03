"Школа современной пьесы" приостановила работу до 16 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 16 ноября приостановлена работа столичного театра "Школа современной пьесы". Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

В сообщении отмечается, что решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса среди работников театра.

На странице "Школы современной пьесы" можно ознакомиться с графиком переноса выступлений. Также представители театра отмечают, что все ранее приобретенные билеты на спектакли действительны.

Ранее в Москве на предмет соблюдения аниковидных мер проверили театр "Современник". Никаких серьезных нарушений инспекторы не обнаружили.