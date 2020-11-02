Почти 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 50 нарушителей масочного режима выявили сотрудники ОАТИ во время рейдов 2 ноября на Белорусском вокзале. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Москвы Наталью Дранкову.

По словам Дранковой, эксперты ОАТИ вместе с сотрудники полиции проверили посетителей и работников вокзала, специалисты следили за соблюдением перчаточно-масочного режима.

"По результатам обследования составлено 47 протоколов по статье 20.6.1 КоАП", – сообщила Дранкова.

Главный инспектор напомнила, что по данной статье предусмотрен штраф в размере 4 000 рублей.

Ранее на соблюдение антиковидных мер в Москве проверили театр "Современник". Никаких серьезных нарушений инспекторы не нашли.