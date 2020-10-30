Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 30 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах "Мираж", "Город" и "Миля" на юго-востоке столицы 30 октября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора ОАТИ по городу Сергея Грачева.

В отношении 55 нарушителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы.

Грачев отметил, что данная статья предусматривает штраф в размере 4 тысяч рублей.

Свыше 66 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима с начала осени. Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что большинство горожан ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.

Ранее столичная Госинспекция по недвижимости выявила нарушения по профилактике распространения коронавируса в бизнес-центре "Башня Федерация". Установлено, что там не носят маски и перчатки. Кроме того, в БЦ нарушили требование указа мэра Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.