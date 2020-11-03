Умер один из создателей мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк

Фото: animator.ru

Скончался один из создателей мультфильмов про приключения Незнайки Владимир Шафранюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм".

Художнику было 85 лет. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.

Владимир Шафранюк родился в 1935 году. После окончания Московского инженерно-физического института художник пошел работать в киностудию "Союзмультфильм", также он трудился в творческом объединении "Экран".

Шафранюк является одним из создателей мульфильмов "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", серии картин "Приключения Незнайки и его друзей". Также им были выпущены статьи об особенностях техники театра кукол и книга "Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения".