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Культура

15:35

Московский ТЮЗ закрывается на две недели из-за пандемии

город культура

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Из-за угрозы распространения коронавируса на две недели закрывается Московский театр юного зрителя, сообщается на официальном сайте учреждения.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией, связанной с угрозой распространения COVID-19, принято решение о приостановке деятельности театра МТЮЗ с 07.11.2020 на две недели", – говорится в сообщении.

На сайте также уточняется, что заявленный мастер-класс режиссера Камы Гинкаса 9 и 10 ноября состоится.

Ранее Московский драматический театр имени Пушкина сообщил о переносе на декабрь почти всех спектаклей, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом. Для возврата билетов, приобретенных на сайте театра, необходимо пройти по ссылке.

Также театр имени Ермоловой продлил карантинные меры из-за коронавирусной инфекции до 10 ноября.

Дополнительные ограничения введут в Подмосковье из-за COVID-19

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