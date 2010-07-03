Театры со всей страны примут участие в VI семинаре по работе со зрителями в РАМТе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 13 по 15 ноября Российский академический молодежный театр проведет VI Всероссийский семинар по работе со зрителями, в котором примут участие более 40 специалистов театров для детей и молодежи со всей России и стран СНГ, а также представители московских театров.

В РАМТе соберутся художественные руководители, директора, театральные педагоги, завлиты, руководители отделов творческих проектов и другие специалисты по работе со зрителями. География участников довольно широка: в Москву приедут представители театров из Новосибирска, Волгограда, Саратова, Челябинска, Костромы, Томска, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Иркутска, Нижнего Тагила, Севастополя и других городов России, а также из Одессы, Минска, Алма-Аты и Бишкека.

Основные темы – "Театр – школе" и "Новые формы работы со зрителями в театре".

В программе:

система работы со зрителями разных возрастов в РАМТе – от "Семейного клуба" до "Пресс-клуба" и Молодежного образовательного проекта "ТЕАТР+", "Учительский клуб" как способ формирования учительской аудитории, лояльной театру;

презентация серии методических рекомендаций "Педагогам театров для детей и молодежи" и, в частности, нового выпуска 2019 года "Театральные технологии в помощь учителю. Гуманитарные науки: история, русский язык" (автор – режиссер-педагог РАМТа Алла Лисицина);

программа внеурочной деятельности "Театральное искусство в культуре России": опыт Саратовского ТЮЗа им. Ю. П. Киселева и Саратовского областного института развития образования;

игровой проект для школьников в пространстве театра "Автономное погружение", семейный проект "Глобус": сфера впечатлений": опыт Новосибирского академического молодежного театра "Глобус";

система эффективной работы со зрителем "около" спектакля: превращение случайного зрителя в фаната театра с помощью спецпроектов к спектаклю и не только: опыт Челябинского молодежного театра;

создание внутритеатральных журналов и газет с участием зрителей: "РАМТограф", "Рамтик" и других;

опыт разработки и организации квиза – командной интеллектуальной викторины в пространстве РАМТа (15 ноября в 10:00);

круглый стол "Проблемы и перспективы развития системы работы со зрителями в театре для детей и молодежи" (15 ноября в 13:30).

Семинар проводится при поддержке министерства культуры РФ в рамках Программы методической поддержки российских театров юного зрителя, реализуемой РАМТом по поручению президента РФ с 2014 года. Ранее семинары проходили на базе Новосибирского молодежного театра "Глобус", Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье", Казанского и Пермского ТЮЗов.



Открытие VI Всероссийского семинара по работе со зрителями – 13 ноября в 10:00 в Черной комнате РАМТа.