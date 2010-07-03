Театры со всей страны примут участие в VI семинаре по работе со зрителями в РАМТе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 13 по 15 ноября Российский академический молодежный театр проведет VI Всероссийский семинар по работе со зрителями, в котором примут участие более 40 специалистов театров для детей и молодежи со всей России и стран СНГ, а также представители московских театров.
В РАМТе соберутся художественные руководители, директора, театральные педагоги, завлиты, руководители отделов творческих проектов и другие специалисты по работе со зрителями. География участников довольно широка: в Москву приедут представители театров из Новосибирска, Волгограда, Саратова, Челябинска, Костромы, Томска, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Иркутска, Нижнего Тагила, Севастополя и других городов России, а также из Одессы, Минска, Алма-Аты и Бишкека.
Основные темы – "Театр – школе" и "Новые формы работы со зрителями в театре".
В программе:
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