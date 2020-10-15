Театр имени Пушкина перенес спектакли из-за эпидемиологической обстановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский драматический театр имени Пушкина переносит на декабрь почти все спектакли, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте театра.
"Дорогие зрители, сообщаем вам, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о переносе спектаклей. Ранее приобретенные билеты на перенесенные спектакли действительны. В случае несогласия с датой переноса спектаклей билеты, приобретенные в кассе театра, подлежат возврату в кассу (Тверской бульвар, дом 23) до 1 декабря", – говорится в сообщении.
Для возврата билетов, приобретенных на сайте театра, необходимо пройти по ссылке. Денежные средства будут возвращены безналичным путем, отмечает пресс-служба театра.
Накануне театр имени Ермоловой закрыли на карантин из-за коронавируса. С 29 октября можно будет вернуть билеты, которые покупались в кассе.
Ранее Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале. Мэр Москвы призвал горожан носить средства индивидуальной защиты.
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