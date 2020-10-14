Театр имени Ермоловой закрыт на карантин из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московском театре имени Ермоловой объявлен двухнедельный карантин из-за COVID-19. С 14 по 28 октября отменены все спектакли, сообщили в театре.

"У нас у нескольких человек обнаружили коронавирус, поэтому мы приняли решение уйти на карантин и отменить спектакли. Это сложное решение, но нужно заботиться о здоровье зрителей и наших сотрудников", – говорится в сообщении.

Уточняется, что касса театра также не будет работать, сотрудников переведут на удаленку. Во время карантина помещения театра дезинфицируют и проведут санитарную обработку.

Также в театре уточнили, что в связи с отменой спектаклей средства за купленные на них билеты автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена оплата. С 29 октября можно будет вернуть билеты, которые покупались в кассе.

Ранее Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале. Градоначальник призвал москвичей носить средства индивидуальной защиты, подчеркнув, что это очень важно для здоровья людей.