Театр имени Ермоловой закрыт на карантин из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московском театре имени Ермоловой объявлен двухнедельный карантин из-за COVID-19. С 14 по 28 октября отменены все спектакли, сообщили в театре.
"У нас у нескольких человек обнаружили коронавирус, поэтому мы приняли решение уйти на карантин и отменить спектакли. Это сложное решение, но нужно заботиться о здоровье зрителей и наших сотрудников", – говорится в сообщении.
Уточняется, что касса театра также не будет работать, сотрудников переведут на удаленку. Во время карантина помещения театра дезинфицируют и проведут санитарную обработку.
Также в театре уточнили, что в связи с отменой спектаклей средства за купленные на них билеты автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена оплата. С 29 октября можно будет вернуть билеты, которые покупались в кассе.
Ранее Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале. Градоначальник призвал москвичей носить средства индивидуальной защиты, подчеркнув, что это очень важно для здоровья людей.
Нарушителей масочного режима оштрафовали в аэропорту Внуково
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