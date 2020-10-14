14:24
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Градоначальник призвал москвичей носить средства индивидуальной защиты, подчеркнув, что это очень важно для здоровья людей. "Спасибо за работу", – обратился он к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.
Накануне главный инспектор ОАТИ Алина Бочарова сообщила, что сотрудники объединения, полиция ГКУ "Организатор перевозок" обследовали Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима.
В ходе проверки были выявлены случаи несоблюдения санитарных требований гражданами. 13 октября было составлено 147 протоколов.
Ранее стало известно, что почти 100 тысяч пассажиров оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая специалисты оформили постановлений на общую сумму более 479 миллионов рублей.
Москвичи стали чаще устраивать драки из-за масок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: