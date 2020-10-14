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Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Градоначальник призвал москвичей носить средства индивидуальной защиты, подчеркнув, что это очень важно для здоровья людей. "Спасибо за работу", – обратился он к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.

Накануне главный инспектор ОАТИ Алина Бочарова сообщила, что сотрудники объединения, полиция ГКУ "Организатор перевозок" обследовали Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима.

В ходе проверки были выявлены случаи несоблюдения санитарных требований гражданами. 13 октября было составлено 147 протоколов.

Ранее стало известно, что почти 100 тысяч пассажиров оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая специалисты оформили постановлений на общую сумму более 479 миллионов рублей.