ОАТИ за день выявила 147 нарушителей масочного режима на вокзалах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

147 нарушителей перчаточно-масочного режима обнаружили на столичных вокзалах во время рейдов, прошедших 13 октября. Об этом сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.

Сотрудники ОАТИ, полиция и ГКУ "Организатор перевозок" проверили три вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский. Специалисты следили, пользуются ли горожане средствами индивидуальной защиты.

"В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзалов перчаточно-масочного режима, – рассказала Бочарова. – Составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 части 4, статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей".

Ранее стало известно, что почти 100 тысяч пассажиров оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая специалисты оформили постановлений на общую сумму более 479 миллионов рублей.