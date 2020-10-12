В Москве закрыли ТЦ "Белка" из-за несоблюдения мер по COVID-19

20:44
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
В Юго-Западном административном округе Москвы временно ограничили работу торгового центра "Белка". Об этом сообщает РИА Новости.
В Роспотребнадзоре в ходе проверки выявили нарушения санитарных мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции в столице. В помещении отсутствовали бактерицидные облучатели закрытого типа, необходимые для обеззараживания воздуха.
Помимо этого, в торговом центре не следили за соблюдением масочно-перчаточного режима. На входе в здание отсутствовали санитайзеры для обработки рук.
Как объяснили в надзорном ведомстве, торговый центр "Белка" сейчас опечатан. Административные меры в отношении комплекса и его руководства будут рассмотрены в Черемушкинском районном суде Москвы.
Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы ранее проверили магазин сети Adidas на западе столицы на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Эксперты выявили нарушения, за которые торговой точке грозит штраф.
В России на сегодняшний день выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.
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