Магазину сети Adidas в Москве грозит штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы проверили магазин сети Adidas на западе столицы на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. В ходе рейда выявлены нарушения, сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.

"В магазине не проводилось измерение температуры на входе, а у посетителей и сотрудников отсутствовали перчатки. У некоторых покупателей не было масок", – пояснил он.

Рогов также сообщил, что в отношении магазина составлен административный протокол, материалы по данному делу будут направлены в суд. Уточняется, что магазину грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Более 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей вынес с мая Роспотребнадзор за несоблюдение COVID-требований в Москве.

За это время проведено 1 602 проверки, нарушения установлены на 1 260 объектах. К административной ответственности привлечено 2 257 виновных лиц. Вынесено 2 052 постановления о наложении штрафа, приостановлена деятельность 205 объектов.