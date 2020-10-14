Правоохранители прибыли в Театр на Таганке из-за женщины, отказавшейся надеть маску

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Сотрудники правоохранительных органов прибыли в Театр на Таганке из-за скандала со зрительницей. Как сообщает ТАСС , женщина отказалась смотреть спектакль в маске.

"Перед началом спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" одна из зрительниц отказалась надеть маску на лицо, несмотря на просьбы сотрудников театра", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

Отмечается, что средство защиты у женщины при себе имелось, однако висело на шее. После отказа зрительницы надеть маску представители театра вызвали Росгвардию и полицию.

Согласно распоряжению Сергея Собянина, посещение театров возможно только при соблюдении масочно-перчаточного режима и безопасной дистанции. За нарушения как со стороны сотрудников, так и зрителей возможны санкции вплоть до ограничения работы учреждения.

10 октября стало известно, что в Москве за нарушение правил профилактики коронавируса оштрафуют Театр Луны. В учреждении не было разметки о социальной дистанции, отсутствовали также дезинфицирующее средство и инструкции по его применению.

