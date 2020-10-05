Большой театр отменяет октябрьские спектакли на Камерной сцене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большой театр отменяет спектакли, запланированные с 5 по 28 октября на Камерной сцене имени Покровского. Об этом сообщили на официальном сайте культурного учреждения.

Не будут представлены "Турок в Италии", "Сервилия", "Сорочинская ярмарка" и "Нос". В театре подчеркнули, что деньги за билеты, приобретенные безналичным способом, вернут не позднее чем через десять дней после даты отмененной постановки. Те билеты, которые были куплены за наличные, возвращаются в кассы в административном здании.

"Предельный срок – также 10 дней после даты отмененного спектакля", – добавили в Большом театре.

Отмечается, что обслуживать посетителей будут только при наличии у них маски и перчаток.

Ранее Большой театр стал обладателем "серебряной кнопки" YouTube. На канале учреждения уже более 450 тысяч подписчиков.