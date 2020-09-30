Депутат МГД Евгений Герасимов: в "Ленкоме" соблюдаются все меры безопасности здоровья

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что театр "Ленком" соблюдает все меры для безопасности зрителей и актеров. Об этом передает Агентство "Москва".

"Год назад, 28 сентября 2019 года, произошла трагедия как для знаменитого московского театра "Ленком", так и для всего театрального мира страны. Ушел из жизни великий режиссер Марк Анатольевич Захаров", – рассказал парламентарий. По словам Герасимова, в сентябре начался первый сезон без Захарова.

"Этот год стал тяжелым и из-за пандемии. В августе театр начал репетиции, а с сентября уже с радостью принимал зрителей", – обращает внимание депутат МГД. При этом он добавил, что столичных зрителей в новом сезоне ожидает семь премьер, а также театром соблюдены все меры для безопасности зрителей и актеров.

Москвичей ждут театральные постановки "Капкан", "Под одной крышей" и другие.

"Вечный обманщик" ("Тартюф" Мольера), репетиции которого идут полным ходом, для постановки спектакля был приглашен режиссер Дайнюс Казлаускас из Литвы", – делится Евгений Герасимов. Еще в театре продолжат показ спектаклей, поставленных Марком Захаровым.

"Все его спектакли были полны жизни и души, они продолжают радовать зрителей. Конечно, будут появляться новые спектакли, актеры , звезды, но "Юнона и Авось" будет жить еще многие десятилетия, как и театр "Ленком Марка Захарова", – отметил депутат Мосгордумы.

Евгений Герасимов пригласил горожан на спектакли. "Я с большим удовольствием буду ждать зрителей на премьерах и, конечно, полюбившихся зрителям спектаклях!" – говорит он.

В ноябре 2019 года театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова.