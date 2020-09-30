Депутат МГД Евгений Герасимов: в "Ленкоме" соблюдаются все меры безопасности здоровья

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что театр "Ленком" соблюдает все меры для безопасности зрителей и актеров. Об этом передает Агентство "Москва".
"Год назад, 28 сентября 2019 года, произошла трагедия как для знаменитого московского театра "Ленком", так и для всего театрального мира страны. Ушел из жизни великий режиссер Марк Анатольевич Захаров", – рассказал парламентарий. По словам Герасимова, в сентябре начался первый сезон без Захарова.
"Этот год стал тяжелым и из-за пандемии. В августе театр начал репетиции, а с сентября уже с радостью принимал зрителей", – обращает внимание депутат МГД. При этом он добавил, что столичных зрителей в новом сезоне ожидает семь премьер, а также театром соблюдены все меры для безопасности зрителей и актеров.
Москвичей ждут театральные постановки "Капкан", "Под одной крышей" и другие.
"Вечный обманщик" ("Тартюф" Мольера), репетиции которого идут полным ходом, для постановки спектакля был приглашен режиссер Дайнюс Казлаускас из Литвы", – делится Евгений Герасимов. Еще в театре продолжат показ спектаклей, поставленных Марком Захаровым.
"Все его спектакли были полны жизни и души, они продолжают радовать зрителей. Конечно, будут появляться новые спектакли, актеры , звезды, но "Юнона и Авось" будет жить еще многие десятилетия, как и театр "Ленком Марка Захарова", – отметил депутат Мосгордумы.
Евгений Герасимов пригласил горожан на спектакли. "Я с большим удовольствием буду ждать зрителей на премьерах и, конечно, полюбившихся зрителям спектаклях!" – говорит он.
В ноябре 2019 года театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: