Театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Театр "Ленком" официально переименовали в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", говорится на сайте театра.

"Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", – говорится в сообщении.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов ранее сообщил, что Настасьинский переулок, расположенный рядом с театром, могут назвать именем Захарова.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – театр "Ленком". – Прим. ред.). В качестве театрального режиссера Захаров известен постановками "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом и другими. Среди его режиссерских работ в кино "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви". Художественный руководитель "Ленкома" умер 28 сентября 2019 года.

