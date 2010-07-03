Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режиссера и худрука Ленкома Марка Захарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в администрации театра.

До этого в театре "Ленком" состоялась церемония прощания с режиссером. На ней присутствовали родные, друзья и коллеги режиссера.

Выдающийся режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября. Ему было 85 лет.

В августе он был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, но через некоторое время его выписали. Затем его снова госпитализировали. В последние 10 дней Захаров находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.

С именем Захарова связана целая театральная эпоха. В разные годы он работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".



"Капкан" – последнюю театральную постановку, над которой работал Марк Захаров, в "Ленкоме" закончит его дочь, народная артистка РФ Александра Захарова. Премьеру спектакля не будут задерживать – она состоится в начале декабря.

Театру "Ленком" могут присвоить имя Марка Захарова. Марк Варшавер пообещал обратиться к такой просьбой к столичным властям.