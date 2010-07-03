Причиной смерти Захарова стало повторное воспаление легких

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Народный артист СССР Марк Захаров умер от повторного воспаления легких, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Ленком Марка Варшавера.

По его словам, последние 10 дней Захаров находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.

Варшавер также рассказал, что режиссера планируется похоронить на Новодевичьем кладбище. При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

О смерти народного артиста СССР в субботу сообщил Марк Варшавер. Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

В сентябре сообщалось, что народный артист СССР попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа.

В разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".