Умер Марк Захаров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Умер народный артист СССР Марк Захаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Ленком Марка Варшавера.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан", – сказал Варшавер.

Режиссер ушел из жизни в возрасте 85 лет. О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

В сентябре сообщалось, что народный артист СССР попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа.

В разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".