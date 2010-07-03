Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Марка Захарова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист СССР Марк Захаров, которого госпитализировали с воспалением легких, намерен в ближайшее время вернуться к работе. Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер, передает ТАСС.

"Он рвется в театр. Впрочем, он рвется всегда, он не может без работы. Но я, как директор театра, и его дочь Александра - мы против. Мы отвечаем за него, хотим, чтобы он вышел совсем здоровеньким", – рассказал Варшавер.

Он добавил, что еще несколько дней Захаров будет проходить профилактические процедуры, вместе с тем он находится в "бодром настроении".

Новый сезон "Ленкома" стартует 3 сентября. На начало ноября там запланирован выход новой работы Захарова – спектакля с рабочим названием "Капкан" по произведениям Владимира Сорокина.

Ранее сообщалось, что Захаров был госпитализирован с температурой. После обследования ему поставили воспаление легких. До этого артист несколько дней чувствовал себя плохо, но не обращался к врачам, пока не началась одышка.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году его назначили художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей, среди них – "Вишневый сад", "Пер Гюнт", "Женитьба", "Юнона и Авось" и "Три девушки в голубом". Среди кинорежиссерских работ Захарова – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Формула любви".