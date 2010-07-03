Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Марка Захарова

16:45
16:45
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Народный артист СССР Марк Захаров, которого госпитализировали с воспалением легких, намерен в ближайшее время вернуться к работе. Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер, передает ТАСС.
"Он рвется в театр. Впрочем, он рвется всегда, он не может без работы. Но я, как директор театра, и его дочь Александра - мы против. Мы отвечаем за него, хотим, чтобы он вышел совсем здоровеньким", – рассказал Варшавер.
Он добавил, что еще несколько дней Захаров будет проходить профилактические процедуры, вместе с тем он находится в "бодром настроении".
Новый сезон "Ленкома" стартует 3 сентября. На начало ноября там запланирован выход новой работы Захарова – спектакля с рабочим названием "Капкан" по произведениям Владимира Сорокина.
Ранее сообщалось, что Захаров был госпитализирован с температурой. После обследования ему поставили воспаление легких. До этого артист несколько дней чувствовал себя плохо, но не обращался к врачам, пока не началась одышка.
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году его назначили художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей, среди них – "Вишневый сад", "Пер Гюнт", "Женитьба", "Юнона и Авось" и "Три девушки в голубом". Среди кинорежиссерских работ Захарова – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Формула любви".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: