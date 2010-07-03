В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова

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В "Ленкоме" подтвердили информацию о госпитализации художественного руководителя театра Марка Захарова.

"Ничего страшного нет, есть подозрения на воспаления легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан. Мы надеемся, что он (Захаров. – Прим. ред.) отделался легким испугом", – цитирует ТАСС директора театра Марка Варшавера.

Захарова могут выписать из больницы в течение двух-трех дней, добавил руководитель театра.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа.

В разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

