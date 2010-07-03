Режиссер Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссер Глеб Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации. "Нет, я не госпитализирован. У меня просто был плановый осмотр", – сказал Агентству "Москва" Панфилов.

Актриса Инна Чурикова также опровергла информацию о госпитализации Панфилова, который является ее мужем. "Нет, все хорошо. Он сейчас едет домой", – сообщила Чурикова "Интерфаксу".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что режиссера доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт.

19 июля Чурикову саму госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня".

1 августа Чурикову выписали из больницы. За день до этого директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что актриса чувствует себя хорошо.