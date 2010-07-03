Супруга Гафта опровергла информацию о смерти артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Супруга артиста Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что ее муж скончался, передает РИА Новости.

"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", – рассказала Остроумова.

Вместе с тем в пресс-службе театра "Современник" тоже подтвердили, что Гафт чувствует себя нормально, хотя пока и остается в больнице.

Ранее сообщалось, что Гафт перенес инсульт. По данным СМИ, его доставили в медучреждение около недели назад из-за резкого ухудшения здоровья.

Валентин Гафт – народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино. Ведущий актер московского театра "Современник". Он известен благодаря, в частности, таким картинам, как "Забытая мелодия для флейты", "Гараж" и "О бедном гусаре замолвите слово…". В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.