Инну Чурикову выписали из больницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В справочной службе НИИ имени Склифосовского сообщили, что актриса Инна Чурикова выписана из больницы, передает Агентство "Москва".

Накануне директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что Чурикова чувствует себя хорошо.

18 июля актрису госпитализировали после падения со сцены во время спектакля в московском театре "Русская песня". На следующий день Чурикову перевели из реанимации в отделение лечения острых эндотоксикозов.

По словам Варшавера, возвращения Чуриковой на сцену можно ожидать 3 сентября вместе со стартом нового театрального сезона.